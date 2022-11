Il derby di Roccarainola va al Quinque de Roca

di Carmine Guerriero

Al comunale di Roccarainola si sono sfidate le due squadra del paese entrambe impegnate nel girone D del campionato regionale di seconda categoria. Ad aver alla meglio è stato il Quinque de Roca che con una sola rete sconfigge il Real Sasso. Entrambe le compagini si trovano a pochi punti dalla grumese prima con 17 punti.

Hanno giocato su un campo pesante dovute dalle pessime condizione meteorologiche. Nel primo tempo si sono registrate poche occasioni clamorose tranne la traversa colpita da parte del Real Sasso. Nel secondo tempo i padroni di casa (Quinque de Roca) riescono a sventare un ulteriore pericolo nemico: palo del real sasso! Al 75’ con cinismo passano in vantaggio: Antonio Russo sotto porta non sbaglia, 1-0 per il quinqu de Roca. Sontuosa partita della linea difensiva casalinga che dopo le ultime sconfitte regala un nuovo clean sheet al portiere. Nelle prossime partite si sfideranno Real Sasso-Mugnano del Cardinale, Sperone- Quinque de Roca.

Formazioni : Quinque de Roca

Vacchiano De Sarno Ardolino Mastroianni De Stefano Onorato(Parisi) Carmine(de Capua) Maddaloni Miele Lucania (Ferrara) Infelice (Russo).