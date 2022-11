SIRIGNANO. L’Associazione “Ascolto Donna presenta un convegno dal titolo “La Forza delle donne”

L’associazione “Ascolto Donna” presenta in occasione della giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne mercoledì 23 novembre alle ore 18,30 presso il palazzo Caravita di Sirignano il dibattito dal titolo: “La Forza delle donne”. A moderare i lavori il dott. Filomeno Caruso, interverranno l’Avv. Valentina Domenica Musto, presidente dell’associazione organizzatrice, Giusy De Paola, autrice del libro “Angeli e Stalker”, la dott.ssa Maddalena Criscuolo, psicologa e psicoterapeuta, l’avv. Michele Rega, presidente della Camera Civile del Tribunale di Nola, la dott.ssa Luigia Conte, dirigente dell’I.C. “Manzoni” di Mugnano del Cardinale e il Maresciallo Capo dei Carabinieri Francesca Bocchino. Inoltre ci saranno i saluti del vice sindaco di Sperone Nilde Roselli, quelli del consigliere comunale di Sirignano Giovanni Belloisi e la presidente di “Lotta per la Vita” Anna Candelmo.