Forino (Av) Emergenza a Celzi, la frazione di Forino ,complici le abbondanti piogge ancora una volta sprofonda nell’acqua

Sembra rivivere lo stesso dramma, un rituale ormai abituale. Celzi, piccola frazione di Forino in queste ore si vede immersa dalle acque reflue in un problema annoso che par non trovare situazione di rimedio definitivo. Complici anche le abbondantissime pioggie di queste ultime ore il dramma ,ancora una volta eccolo servito per una terra che sembra davvero non trovare pace. Ogni inverno per Celzi e la sua gente, si trasforma in una ” Venezia del Sud”. E sembra davvero che i lavori effettuati lo scorso anno all’inghiottitoio di scolo delle acque ed ai canali par , non abbiano sortito per nulla effetti sperati o quantomeno desiderati . Davvero troppo poco, in attesa di tempi migliori. Le cifre stanziate dagli enti preposti, lo capisco tutti che sono spiccioli di poco conto e che non potranno mai e poi mai rendere dignità ad una problematica che si trascina avanti gravemente da più di 30 anni . Ma quando si troverà una reale soluzione? Quando questi cittadini potranno rivivere una normale esistenza? . In tutto questo non rimane il dramma umano di Celzi e della sua gente. DANIELE BIONDI