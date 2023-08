Il consiglio delle donne di Ariano Irpino presenta gli eventi all’interno del cartellone dell’estate arianese

Il Consiglio delle Donne di Ariano Irpino promuove una rosa di attività nell’ambito del programma dell’Estate Arianese 2023. Il primo appuntamento è previsto per oggi 23 agosto 2023 alle ore 18.00 presso l’atrio del Palazzo degli Uffici, per la presentazione del libro “MIXED BY ERRY” insieme all’autrice Simona Frasca.

A seguire, il 27 Agosto dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso la Sala Conferenze del Castello Normanno-Villa Comunale di Ariano Irpino, porte spalancate per l’HEALTHY VILLAGE, con la Giornata di prevenzione per la salute e il benessere psicofisico. In occasione della giornata dedicata sarà possibile registrarsi per aderire alle visite specialistiche gratuite. Saranno presenti Dott.ssa Emily Puzo – Psicologa Clinica Dott. Luca Guardabascio – Fisioterapista, Dott. Raffaele De Gruttola – Biologo esperto in nutrizione

Dott. Valentino Molinario – Biologo Nutrizionista, Il 28 Agosto alle ore 18.00 presso l’atrio del Palazzo degli Uffici, si torna a parlare di cultura, con la presentazione del libro “DAL MIO UFFICIO SI VEDE IL MALE” insieme all’autore Raffaele Calvanese.

Mentre il 29 Agosto alle ore 18:00 presso il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino si terrà il corso formativo con la partecipazione gratuita sulle “Manovre di disostruzione pediatriche e taglio alimenti in sicurezza”. Si tratta di un appuntamento promosso in collaborazione con l’Associazione L’Albero del cuore, teso a promuovere e diffondere la cultura e la conoscenza delle manovre salvavita (manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento da corpo estraneo) e taglio alimenti in sicurezza per bambini.