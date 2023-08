VOLTURARA IRPINA. Oggi i funerali di Alessandro Marino, il 45enne morto in un incidente con la moto

Si terranno oggi i funerali del 45enne Alessandro Marino morto a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato 19 agosto, quando per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo della moto schiantandosi contro una ringhiera. Nulla da fare per il 45enne rinvenuto cadavere in strada da alcuni passanti. Sulla dinamica dell’incidente mortale indagano i Carabinieri. Aperto un fascicolo per escludere responsabilità di terzi . Il sindaco di Volturara Irpina, piccolo comune dell’entroterra irpino, ha dichiarato il lutto cittadino durante i funerali che si terranno alle 15.