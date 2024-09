Il Comune di Quadrelle (AV) informa: Nuova area Fitness in Via Luigi Auricchio completata: uno spazio dedicato allo sport e all’inclusione sociale

Il Comune di Quadrelle è lieto di annunciare che, nella mattinata di ieri, è stata completata l’installazione delle attrezzature sportive nella nuova area Fitness situata in Via Luigi Auricchio. Questo spazio è stato progettato per rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età, includendo giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità. La nuova area rappresenta un luogo accessibile e inclusivo per la pratica sportiva.

La realizzazione di questa struttura è stata possibile grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nello specifico all’interno della terza linea di intervento “Sport ed Inclusione Sociale”, mirata a migliorare le infrastrutture sportive e i parchi cittadini, promuovendo la sostenibilità e l’innovazione.

L’amministrazione comunale sottolinea che l’apertura di questa area Fitness rappresenta un importante traguardo per il benessere e l’inclusione dei cittadini. Lo sport non è solo un’attività fisica, ma un potente strumento per la coesione sociale. Attraverso la pratica sportiva, si apprendono valori fondamentali come il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la condivisione, promuovendo una maggiore conoscenza di sé e degli altri.

Le attrezzature installate, di **ultima generazione**, offrono una vera e propria palestra all’aperto. I cittadini potranno svolgere esercizi cardio, isotonici e a corpo libero, con percorsi personalizzati adatti a tutte le età e condizioni fisiche. Ogni attrezzo è dotato di istruzioni dettagliate, incluse indicazioni visive per eseguire i movimenti corretti e QR code che rimandano a video tutorial e consigli utili per l’allenamento.

La nuova area Fitness, posizionata in una zona centrale del paese, nelle vicinanze della scuola dell’Infanzia, diventerà un punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità, favorendo l’aggregazione sociale.

Ufficio Stampa – Comune di Quadrelle (AV)