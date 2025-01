“I Sognattori” di Baiano portano in scena a Roma la commedia “CHI NON MUORE SI RIVEDE”.

La compagnia teatrale amatoriale baianese “I Sognattori” sarà in scena a Roma con la commedia in due atti “CHI NON MUORE SI RIVEDE”, scritta e diretta da Franco Pinelli, sabato 22 febbraio 2025 alle ore 18:00 presso il Teatro Viganò, in Piazza A. Fradeletto, 17.

Dopo aver partecipato a diverse rassegne teatrali in Campania, la compagnia è entusiasta di portare il proprio spettacolo nella Capitale. Per chi fa teatro a livello amatoriale, ogni rappresentazione è non solo un’occasione di divertimento e condivisione, ma anche un modo per far conoscere la propria realtà e la passione che anima questa esperienza.

La regia è affidata a Franco Pinelli, volto noto del cinema e del teatro campano, che vanta collaborazioni con importanti registi come Paolo Sorrentino, Mario Martone e altri. Pinelli, già apprezzato dal pubblico per la sua interpretazione in “Natale in casa Cupiello” accanto a Vincenzo Salemme, porta sul palco la sua esperienza e la sua passione per la tradizione teatrale napoletana.

L’evento è organizzato dai Legionari Baianesi e dall’Associazione Irpini della Capitale, associazioni attive a Roma e composte da numerosi baianesi residenti nella Capitale ed irpini, che con questa iniziativa intendono promuovere la cultura e il teatro del proprio territorio.

Ecco il cast degli attori che si esibiranno il 22 febbraio:

Felice D’Anna, Lisa Miele, Mariella Del Basso, Miriam Barbarisi, Carmine Lippiello, Antonio Melissa, Maria Grazia Napolitano, Nunzio Domizio, Giuseppe Monteforte, Franco Abete, Giovanna Adriano, Gennaro Noviello, Emanuele Candela, Milena Cantalupo.

“I Sognattori” invitano amici e sostenitori, a partecipare per trascorrere una serata piacevole, all’insegna del teatro, del buonumore e della tradizione.

