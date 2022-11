Visciano _PREMIO CARPINE VISCIANO: Leo Gullotta e Barbara Chichiarelli migliori attori protagonisti. Il comune al lavoro per la nuova edizione

Premio Carpine Visciano, consegnati i riconoscimenti nel segno di Padre Arturo D’Onofrio. Tra i premiati Leo Gullotta e Barbara Chichiarelli

Il sindaco Sabatino Trinchese: “un grande lavoro di squadra. Subito al lavoro per l’edizione 2023. Pronti con una nuova sezione: il premio giornalistico”.

Sono Leo Gullotta e Barbara Chichiarelli i vincitori del “Premio Carpine Visciano”, l’importante festival di cortometraggi ispirato alla figura di Padre Arturo D’Onofrio promosso ed organizzato dalla Pro Loco cittadina, dal comune di Visciano, da Radio Carpine e dalla Piccola Opera di Redenzione con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

Grande partecipazione alla cerimonia di premiazione nella Cappella della Riconciliazione del Santuario in un clima di festa e di condivisione con momenti di musica e di intrattenimento.

Protagonisti indiscussi i cortometraggi realizzati da Film-makers, associazioni e scuole provenienti dall’Italia e dall’estero. Tanti e diversificati i temi trattati: dal bullismo e cyber-bullismo al rapporto genitori-figli mediante il ciclo della vita. Ma anche povertà economica e sociale, violenza di genere, omosessualità e femminicidio.

I VINCITORI:

1 Classificato: LELLA di Michele Capuano

2 Classificato: SED LETTERS di Alessio Giuseppe Nuzzo

3 Classificato: OMLES di Luca Esposito

MENZIONI SPECIALI

Giuria Popolare: Fotografare l’invisibile con gli occhi del cuore

PREMIO CRITICA: Il seme della speranza di RAMPA FILM

MIGLIOR SCENEGGIATURA: OUT MARKET FUORI MERCATO di Francesco Cerrone

MIGLIOR REGIA, MUSICA E FOTOGRAFIA: ZITI di Rocco Buonvino

SEZIONE SCUOLE:

Istituto Rita Levi Montalcini di Afragola

Istituto “De Filippo – De Ruggiero” di Brusciano

ISIS Europa di Pomigliano D’Arco

Martina Bersani – Torino

Mena Solipano

“Un’emozione incredibile ha accompagnato questa tre giorni vissuta con grande responsabilità, consapevoli dell’importanza del progetto – spiega Claudio Napolitano ,presidente della Pro Loco Visciano – ringrazio quanti, con passione sacrificio e dedizione hanno lavorato al programma in tempi record e con le risorse a disposizione. Fare memoria del grande patrimonio di insegnamenti che ci è stato tramandato non è semplice così come trasferirlo alle nuove generazioni, troppo spesso distratte. Questo è semplicemente un arrivederci perché sono tante le idee progettuali già in agenda e sulle quali già da domani ci confronteremo” – conclude.

“Non un punto di arrivo ma un nuovo inizio – aggiunge il sindaco Sabatino Trinchese – non c’è che dire, un grande lavoro di squadra ed i risultati ne sono una evidente testimonianza. Visciano continua, con entusiasmo rinnovato, il suo percorso per la valorizzazione del territorio con l’occhio puntato sui giovani che saranno i veri protagonisti della prossima edizione. Ma non solo. Siamo già pronti con la nuova sezione del premio che si terrà a dicembre e rivolta ai giornalisti di tutta Italia”.