Hackathon sull’Intelligenza Artificiale: studenti protagonisti dell’innovazione a Benevento

Alla presenza di una vasta platea, il 28 marzo, si è svolto presso Palazzo Paolo V l’HACKATHON “Intelligenza artificiale per l’economia circolare”, un evento che ha suscitato grande interesse e partecipazione. L’iniziativa, organizzata da Asia Benevento, ha visto l’istituto beneventano tra i protagonisti dell’evento.

Hanno partecipato con grande entusiasmo, per la prima volta, gli studenti delle classi IV A CAT (Costruzione Ambiente e Territorio-ex Geometra) di Benevento e le classi IV A Liceo e la V A Agrario del Polo Scolastico di Guardia Sanframondi.

L’Hackathon, sponsorizzato da ASIA Benevento e realizzato in collaborazione con l’incubatrice di startup SEI Sannio e Sannio Valley, ha visto la partecipazione di 22 studenti delle classi 4A, 4E, 4F,4D e 5D del nostro liceo. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di presentare le loro mini-imprese innovative, con un focus sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata al concetto di economia circolare.

La giornata è stata ricca di emozioni e di momenti di grande impegno per i giovani partecipanti.

I progetti presentati sono stati valutati da una giuria di esperti, composta da responsabili di ASIA Benevento, dal rettore dell’Unisannio, Valeria Fascione, assessore della Regione Campania, e da numerosi altri rappresentanti delle istituzioni locali.

Il successo dei nostri studenti è stato straordinario, con i team del Liceo Scientifico di Benevento che si sono distinti per la qualità e l’innovazione delle loro idee. In particolare, il team della 4F si è classificato al secondo posto con il progetto “SCOMPOSTER AI”: questo progetto prevede la realizzazione di un’estensione dell’applicazione “Mia Asia”, utilizzando la Computer Vision per semplificare il processo di smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini, migliorando così la gestione dei rifiuti urbani.

Il team della 4E si è invece aggiudicato il terzo posto con il progetto “PLASTIPROFIT”, che propone una soluzione innovativa per trattare PET e polistirolo tramite batteri capaci di digerirli e trasformarli in monomeri riutilizzabili, contribuendo alla riduzione dei rifiuti plastici e favorendo il riciclo.

Infine, il team della 5D ha ottenuto una menzione speciale di ASIA con il progetto “PIANT-AZIONE”, un’idea che prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per analizzare la composizione del compost e migliorare le caratteristiche organolettiche dei terreni coltivabili, promuovendo pratiche agricole sostenibili.

Il successo di questo evento non solo ha messo in evidenza la creatività e l’ingegno dei nostri studenti, ma ha anche dimostrato come l’intelligenza artificiale possa essere una risorsa fondamentale per il futuro dell’economia circolare, con un impatto positivo sull’ambiente e sulla sostenibilità.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e ai tutor che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso, che rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale. L’Istituto Galilei-Vetrone di Benevento continua a investire nella formazione di giovani pronti a essere protagonisti del cambiamento, con competenze che rispondono alle sfide del futuro.

Benevento Boost, insieme al sostegno delle istituzioni e degli esperti del settore, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità, aprendo nuove opportunità per la nostra città e per le generazioni future.