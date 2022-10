Guida alla scelta di un notebook

Un notebook è uno strumento molto utile sia per lavorare che per svagarsi o tenersi in contatto con il resto del mondo.

La scelta di un computer portatile non è mai semplice, soprattutto per chi non si intende di tecnologia.

Ma quindi, come si sceglie un notebook? Nelle prossime righe vedremo quali sono le caratteristiche adatte in base alle proprie esigenze.

Processore

Il processore è la linfa vitale di un buon notebook, un elemento imprescindibile. Migliore è il processore, migliore sono le prestazioni generali del computer e di conseguenza maggiore è il prezzo.

Un computer con un processore che permette di svolgere le operazioni base senza problemi (Word, Excel, Power Point) si aggira intorno ai 300€.

Importante è che il pc scelta abbia un processore che supporti almeno i 64 bit. Questa è una condizione abbastanza basilare, ma sempre meglio verificarla.

Altro aspetto da considerare è che supporti minimo 4 core e che presenti una funzione di clock di almeno 2 GHz.

Naturalmente queste sono le condizioni minime per un utilizzo abbastanza basilare. Nel caso in cui serva un notebook per lavorare con prodotti più pesanti e complicati, come Photoshop o AutoCAD, bisogna utilizzare dei processori con caratteristiche differenti e più elevate.

Per svolgere lavori di tipo video editing o comunque grafici, ti consigliamo di scegliere un notebook con un processore minimo 8 core e che abbia 3,2 GHz di frequenza.

Prezzi

I prezzi sono un fattore molto variabile per quanto riguarda i notebook. Possono oscillare di diverse centinaia di euro e dipendono prevalentemente dalle caratteristiche del computer. Acquistare un notebook troppo economico non è mai la scelta corretta, perché potrebbe non soddisfarti a livello professionale o potrebbe danneggiarsi in tempi brevi.

Non sempre, però il computer con il prezzo più alto è il migliore, infatti bisogna sempre controllare con attenzione tutte le caratteristiche prima di effettuare l’acquisto.

Ti consigliamo di guardare bene il listino prezzi di notebook Asus, perché offre una vasta gamma di prodotto con alte prestazioni a prezzi molto vantaggiosi.

Asus, infatti è considerata da molti esperti una delle migliori marche per rapporto qualità prezzo, proprio perché già con un budget relativamente basso (300/400€) è possibile acquistare un notebook con ottime caratteristiche e molto prestazionale.



Memoria RAM

La memoria RAM è un altro elemento fondamentale per ogni computer. Anche in questo caso, quindi bisogna avere molta attenzione a questa caratteristica durante la scelta del tuo nuovo notebook.

Con un sistema operativo Windows 10 o Windows 11 è a dir poco fondamentale avere come minimo 8 GB di RAM.

Avere questa tipologia di sistema operativo associato ad una RAM inferiore potrebbe causare molti intoppi e rallentamenti.

I computer con soli 4GB di RAM te li sconsigliamo, in quanto ormai sono obsoleti e fanno molta fatica a supportare i nuovi programmi e tutte le nuove funzioni di Windows.

Con molti notebook è possibile espandere la memoria RAM, ma bisogna prima individuare qual è il tipo di memoria presente e quanti sono gli slot di espansione dedicati.

Scheda Video

Un’ultima caratteristica che ti consigliamo di valutare è la scheda video. Anche in questo caso dipende dal tipo di utilizzo che dovrà supportare il notebook.

Nel caso in cui serva solamente per le funzioni base o per navigare su internet non è necessaria una scheda video che sia eccessivamente prestazionale.

Se, invece utilizzi il tuo notebook per lavori grafici o per giocare bisogna assicurarsi di acquistare un computer che possa supportare al meglio queste funzioni.

In questi due casi, molto spesso sono stati realizzati notebook appositamente per essere utilizzati o per il gaming o per lavori grafici.