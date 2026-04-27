Avellino, il Laceno d’Oro torna per la 51ª edizione: aperti i bandi internazionali

Il Laceno d’Oro International Film Festival, lo storico festival internazionale del cinema di Avellino, pubblica i bandi dei tre concorsi e annuncia le date della 51esima edizione, dal 5 al 13 Dicembre 2026.

L’iscrizione ai contest è disponibile sulla piattaforma internazionale www.filmfreeway.com e sul sito ufficiale del festival www.lacenodoro.it con scadenza il 31 agosto.

Sono tre i concorsi internazionali: Laceno d’Oro 51, riservato a medio e lungometraggi, di finzione o di “cinema del reale” e documentari di durata superiore ai 30 minuti, Gli occhi sulla città, dedicato ai film di durata inferiore o uguale ai 30 minuti, sui temi degli spazi urbani, dell’ambiente e del paesaggio; Spazio Campania, riservato a opere realizzate da autori campani o ambientate nella regione. I lavori delle tre categorie saranno valutati da giurie tecniche composte da artisti e professionisti del settore.

I PREMI: Le opere vincitrici si aggiudicheranno un premio di Euro 3000 per la sezione Laceno d’Oro 51, di Euro 1500 per Gli occhi sulla città, mentre Euro 1000 sono previsti per il riconoscimento Spazio Campania – “Chiara Rigione”, dedicato alla giovane regista irpina prematuramente scomparsa.

Nel corso del festival altri premi verranno assegnati, come quelli votati dalla Giuria Popolare che partecipa alle proiezioni: Miglior film Laceno d’Oro 51 “Franca Troisi” e Miglior Film Spazio Campania.

Il Laceno d’Oro International Film Festival è organizzato dal Circolo ImmaginAzione di Avellino, presieduto da Antonio Spagnuolo, con la direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia, responsabile della programmazione Aldo Spiniello.