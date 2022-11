GROTTAMINARDA (AV). Lutto cittadino per la morte di Fra Pasquale Raffa

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale raccogliendo quello che è il sentimento di tutti i cittadini di Grottaminarda, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Fra Pasquale Raffa, figura storica del Santuario di Maria Santissima di Carpignano, e Padre Mercedario amatissimo dall’intera comunità.

Il Primo cittadino ha disposto per la giornata di domani, giovedì 17 novembre, in cui si svolgeranno i funerali, il lutto cittadino, intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio di Grottaminarda per questa grave perdita che ha colpito tutta la cittadinanza.

Sempre per la giornata di domani, inoltre, le bandiere del Municipio resteranno a mezz’asta ed alle ore 15,30, orario del funerale presso il Santuario di Carpignano, gli uffici comunali si fermeranno per osservare un minuto di raccoglimento.

Tutte le iniziative previste per oggi e domani, compreso l’evento organizzato dal Rotary Club Avellino Est Centenario con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e della Società Italiana di Neonatologia in occasione della “Giornata Mondiale della Prematurità” sono state annullate vista la tristissima circostanza.