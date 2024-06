Grande partenza di Geolier al Maradona di Napoli.

50000 fans al Maradona di Napoli ieri per il primo concerto di Geolier. Tre le date tutte sold out. Una grande rivincita per il rapper napoletano dopo il secondo posto a Sanremo tra polemiche e contraddizioni.

Ormai è un fenomeno nazionale e a confermarlo è il suo nuovo album “Dio lo sa”, al primo posto per la seconda settimana di fila nella Classifica FIMI dei dischi più venduti, prendendosi anche la vetta della sezione dedicata a CD, vinili e musicassette.

Nonostante tutto Geolier è rimasto umile davanti ai suoi spettatori, arrivati anche da fuori regione. Ieri sera a loro si è rivolto dicendo che se un giorno dovesse fare errori, sono liberi di sgridarlo come fa una madre al proprio figlio perché lui figlio di questa terra deve il successo a loro e alla musica. Sa che quest’amore l’ha tenuto lontano dalla strada.

Nella prima serata sul palco con Geolier hanno duettato Luchè, Gigi D’Alessio, Tony Effe, MV Killa e Mavi. La band è composta da Guido Della Gatta alle chitarre, Carmine Landolfi B Dog alla batteria, Francesco Checco D’Alessio e Max D’Ambra alle tastiere, Cristian Capasso al basso, Dat Boi Dee e Poison Beats alle due console. Con loro, anche un’orchestra d’archi di 16 elementi.

Geolier ieri ha annunciato nuovi live: il 25 luglio 2025 si esibirà all’Ippodromo di Agnano e le prevendite per la nuova data sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali dalle ore 12 di oggi, sabato 22 giugno 2024.

Nunziata Napolitano