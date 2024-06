Napoli, baby gang in scooter piazza Dante. Nuovo video inviato al deputato Borrelli: “Sfidano le forze dell’ordine sicuri dell’impunità. Situazione fuori controllo, piazza va restituita ai cittadini”

Un nuovo video sulle baby gang che infestano l’area pedonale di piazza Dante in sella agli scooter è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Nelle immagini si vedono decine di scooter correre all’impazzata tra i pedoni, incuranti della presenza a pochi metri di distanza di due gazzelle dei Carabinieri.

“L’incancrenirsi della situazione a piazza Dante, da mesi in mano a baby gang che in sella agli scooter sfidano le forze dell’ordine e insultano e minacciano chi osa anche solo rimproverarli, sta determinando sempre più quel senso di impunità nella mente dei baby criminali che li spinge a sentirsi i padroni incontrastati di quel luogo. Non temono l’intervento delle forze delle forze dell’ordine e si spingono sempre più in evoluzioni pericolose per la sicurezza di bambini e famiglie che frequentano la piazza. Bisogna intervenire in modo duro e costante su questo fenomeno prima che si arrivi all’irreparabile. Bisogna riportare la legalità e il rispetto delle regole in una piazza che va sottratta ai baby criminali e restituita ai cittadini”. Questo il duro commento di Borrelli.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/479409584771370