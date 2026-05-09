Giro d’Italia, Silva beffa i big nel giorno delle cadute

Pioggia, cadute e tensione trasformano la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 in una giornata già pesantissima per la classifica. A sorpresa vince l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, ma il finale bulgaro racconta soprattutto un gruppo nervoso, aggressivo e già costretto a correre come se fosse nella seconda settimana.

La Bulgaria ha già cambiato il tono del Giro.

Dopo appena due tappe, la corsa rosa corre già nervosa: vento laterale, strade bagnate, continui cambi di ritmo e un finale caotico hanno trasformato la Burgas–Veliko Tarnovo in una giornata molto più dura di quanto dicesse il profilo altimetrico.

E nel caos è emerso il nome meno atteso.

Guillermo Thomas Silva ha conquistato la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 con uno sprint potente nel finale di Veliko Tarnovo. L’uruguaiano della XDS Astana ha battuto Florian Stork e Giulio Ciccone, diventando il primo corridore uruguaiano della storia a vestire la maglia rosa.

Una vittoria sorprendente.

Ma tutt’altro che casuale.

Pioggia, cadute e un finale sempre più nervoso

Per gran parte della giornata la corsa era rimasta sotto controllo.

La fuga di Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri aveva permesso al gruppo di gestire il ritmo senza particolari scossoni, mentre le squadre dei favoriti restavano davanti aspettando il momento decisivo.

Poi la tappa ha cambiato faccia.

Negli ultimi 60 chilometri la pioggia ha iniziato a cadere con maggiore intensità sulle strade bulgare. Le temperature si sono abbassate, il gruppo ha aumentato la velocità e ogni curva è diventata improvvisamente pericolosa.

A venti chilometri dal traguardo il Giro ha vissuto il primo momento davvero pesante di questa edizione.

La caduta che ha coinvolto Adam Yates, Buitrago e diversi altri corridori ha costretto la direzione corsa a neutralizzare temporaneamente la tappa. Immagini dure, gruppo spezzato e tensione salita immediatamente alle stelle.

Da lì in poi nessuno ha più pensato a controllare.

Vingegaard si muove, Pellizzari risponde

Il primo vero segnale del Giro 2026 porta la firma di Jonas Vingegaard.

Sull’ascesa verso il Lyaskovets Monastery Pass il danese ha accelerato con decisione, obbligando subito gli altri uomini di classifica a scoprirsi. A rispondere sono stati in pochi: Giulio Pellizzari, Lennert Van Eetvelt e Jan Christen hanno tenuto la ruota del leader della Visma-Lease a Bike mentre il gruppo perdeva compattezza.

Per qualche chilometro il Giro ha finalmente mostrato il suo volto più vero.

Vingegaard ha voluto capire chi fosse già pronto.

Pellizzari ha risposto presente.

L’italiano della Red Bull Bora-Hansgrohe è rimasto immediatamente sulla ruota del danese nel momento più duro della tappa, mostrando brillantezza e personalità in un finale dove molti hanno corso soprattutto per difendersi.

L’azione dei battistrada è stata ripresa soltanto negli ultimi metri.

Ed è lì che Silva ha trovato il momento perfetto.

Silva sfrutta il caos perfetto

Nel finale di Veliko Tarnovo servivano freddezza e gambe leggere.

Christian Scaroni ha costruito il lavoro perfetto per la XDS Astana, preparando lo sprint in uno degli arrivi più tecnici di questo inizio di Giro. Silva ha aspettato gli ultimi metri prima di uscire e sorprendere tutti con una progressione pulita e potente.

Dietro di lui:

* Florian Stork

* Giulio Ciccone

* lo stesso Scaroni

* Pellizzari

Un ordine d’arrivo che racconta bene la natura della tappa: nervosa, selettiva e già molto più dura di quanto previsto.

Bernal si muove, la generale resta cortissima

Tra i segnali più interessanti della giornata c’è anche quello di Egan Bernal.

Il colombiano della Netcompany INEOS ha conquistato i sei secondi di abbuono al Red Bull Km, muovendosi con aggressività in una fase della corsa che molti uomini di classifica avevano affrontato con prudenza.

In classifica cambia ancora poco.

Ma dentro il gruppo la tensione è già salita parecchio.

Vingegaard controlla.

Bernal si muove.

Pellizzari continua a crescere.

E dopo appena due tappe il Giro sembra già aver perso la sua calma iniziale.

Le classifiche del Giro

Classifica generale

1. Guillermo Thomas Silva — XDS Astana Team

2. Florian Stork +4”

3. Egan Bernal s.t.

4. Thymen Arensman +6”

5. Giulio Ciccone s.t.

6. Jan Christen +10”

7. Johannes Kulset s.t.

8. Lennert Van Eetvelt s.t.

9. Martin Tjøtta s.t.

10. Darren Rafferty s.t.

Maglia ciclamino

1. Paul Magnier — 55 pts

2. Tobias Lund Andresen — 35

3. Jonathan Milan — 26

Maglia azzurra

1. Diego Pablo Sevilla — 24 pts

2. Jonas Vingegaard — 9

3. Mirco Maestri — 8

Maglia bianca

1. Guillermo Thomas Silva

2. Jan Christen +10”

3. Johannes Kulset +10”

Domani: Plovdiv – Sofia

Il Giro saluta la Bulgaria con una tappa da 174 chilometri verso Sofia.

La salita del Borovets Pass porterà il gruppo oltre i 1300 metri di altitudine, ma il finale nella capitale bulgara dovrebbe favorire nuovamente velocisti e finisseur. Dopo due giornate tese e nervose, però, il gruppo ha già capito una cosa:

in questo Giro basta un attimo perché la corsa cambi completamente faccia.