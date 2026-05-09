Estate 2026 in Campania: tornano sagre e feste popolari tra gusto, musica e tradizione

L’estate 2026 in Campania si prepara ad accendersi con tantissimi eventi dedicati ai sapori tipici, alla musica popolare e alle tradizioni locali.

Tra borghi storici, piazze e parchi cittadini tornano alcune delle sagre più amate della regione, appuntamenti attesi ogni anno da migliaia di visitatori provenienti da tutta la Campania e non solo. Dalle specialità casertane ai piatti tipici della costiera amalfitana, passando per prodotti d’eccellenza e ricette tramandate da generazioni, ecco le prime 10 date già da segnare sul calendario per l’estate 2026.

1. Sagra della Melanzana – Marigliano (NA)

📅 26, 27 e 28 giugno 2026 – Parco Busiello

Tra gli appuntamenti più attesi del territorio napoletano torna la celebre Sagra della Melanzana, evento dedicato a uno degli ingredienti simbolo della cucina campana. Durante le tre serate sarà possibile degustare parmigiane, involtini, melanzane arrostite e tante altre ricette tradizionali, il tutto accompagnato da musica live e intrattenimento all’aperto.

2. Sagra della Patata Agerolese – Agerola (NA)

📅 14 agosto 2026 – Santa Maria La Manna

Immersa nello splendido scenario dei Monti Lattari, la Sagra della Patata Agerolese celebra uno dei prodotti più apprezzati del territorio. L’evento propone piatti della tradizione preparati secondo antiche ricette locali, in una serata all’insegna del gusto e della convivialità.

3. Festa della Ciliegia – Formicola (CE)

📅 6/7 e 13/14 giugno 2026

Due weekend dedicati alla ciliegia, frutto simbolo dell’area casertana. Tra stand gastronomici, dolci artigianali e degustazioni, la manifestazione valorizza le eccellenze agricole locali offrendo anche spettacoli e momenti di intrattenimento per famiglie e visitatori.

4. Sagra dello Gnocco ai Funghi Porcini – Furnolo di Teano (CE)

📅 15, 16, 17, 18 e 19 luglio 2026

Cinque giorni di festa dedicati a uno dei piatti più amati della tradizione campana: gli gnocchi ai funghi porcini. Un appuntamento che ogni anno richiama tantissimi appassionati di cucina locale, tra musica popolare, stand gastronomici e atmosfera tipica di paese.

5. White Fest – Festa della Mozzarella – Cancello ed Arnone (CE)

📅 1 e 2 agosto 2026

La mozzarella di bufala campana sarà la grande protagonista del White Fest, evento dedicato a una delle eccellenze gastronomiche più famose della regione. In programma degustazioni, show cooking, spettacoli e iniziative dedicate alla valorizzazione delle aziende locali.

6. Sagra della Montanara in Festa XL – Liberi (CE)

📅 29 e 30 agosto 2026

Torna a Liberi la storica festa dedicata alla montanara, simbolo dello street food campano. Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare diverse varianti del celebre prodotto fritto, accompagnate da musica dal vivo e spettacoli serali.

7. Sagra delle Pennette all’Ogliara – Ogliara (SA)

📅 Dal 3 all’8 luglio 2026

Sei giorni di festa per celebrare uno dei piatti simbolo del territorio salernitano. Le tradizionali pennette all’Ogliara saranno protagoniste di una manifestazione che unirà cucina, spettacoli e intrattenimento nel cuore del borgo.

8. Sagra degli Gnocchi Cimitilesi – Cimitile (NA)

📅 10, 11 e 12 luglio 2026 – Via Macello

Riconosciuta come “Sagra di Qualità”, la manifestazione dedicata agli gnocchi cimitilesi torna anche nel 2026 con degustazioni, musica e attività per tutte le età. Un appuntamento che valorizza la tradizione gastronomica e culturale del territorio nolano.

9. Sagra del Fusillo al Tegamino – San Mango Piemonte (SA)

📅 31 luglio e 1/2/3/4 agosto 2026 – Piazza La Rocca

Uno degli eventi gastronomici più seguiti del salernitano torna con il celebre fusillo al tegamino preparato secondo la ricetta tradizionale locale. Ad accompagnare le serate ci saranno spettacoli musicali, animazione e stand gastronomici.

10. Sagra della Braciola – Montecorvino Rovella (SA)

📅 Dal 13 al 18 agosto 2026

Sei serate dedicate alla regina della cucina campana: la braciola al sugo. Tra musica popolare, spettacoli e profumi irresistibili, la sagra rappresenta uno degli appuntamenti estivi più amati della provincia di Salerno.

Un’estate di sapori e tradizioni

Tra piatti tipici, prodotti locali e musica popolare, l’estate 2026 in Campania si conferma ricca di appuntamenti imperdibili. Le sagre rappresentano non solo occasioni di svago e divertimento, ma anche momenti importanti per valorizzare i territori, le tradizioni e le eccellenze gastronomiche locali.

L’elenco degli eventi è in continuo aggiornamento e nelle prossime settimane potrebbero aggiungersi nuove date da non perdere.