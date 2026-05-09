Palma Campania: il Giro attraversa la Città del Carnevale

A Palma Campania giovedì 14 maggio, la prestigiosa “Carovana Rosa” del Giro d’Italia 2026 varcherà i confini cittadini, portando con sé l’adrenalina della competizione ciclistica più amata dagli italiani.

La tappa, che parte dai maestosi templi di Paestum per concludersi sul lungomare di Napoli, vede Palma Campania come uno dei punti del percorso regionale.

Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale ha invitato la comunità a prepararsi per accogliere la competizione e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei corridori, è stato predisposto un piano di mobilità straordinario: infatti dalle ore 13:00 alle ore 16:00, la viabilità sarà completamente sospesa sui seguenti tratti stradali:

* Via Circumvallazione

* Via Nuova Sarno

* Via Nuova Nola