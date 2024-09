Giovedì 26 l’evento ‘Balla Coi Lupi’

La S.S. Avellino Basket informa che l’evento “Balla Coi Lupi” si svolgerà giovedì 26 settembre alle ore 20.00 al Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro. Nel corso della serata verrà presentato il roster e lo staff dell’Avellino Basket 2024-2025. A condurre l’evento saranno Ritastella Liberale e Luca Virno. Ci sarà l’opportunità di conoscere i componenti del Team assaporando assieme l’entusiasmo per la Serie A2 Old Wild West. Una serata fortemente voluta dalla proprietà dell’Avellino Basket, che ha pensato l’evento per l’intera Città di Avellino e non soltanto per gli appassionati della palla a spicchi.

L’evento è nato dalla volontà di far conoscere non soltanto la squadra partecipante al prossimo campionato di A2, ma dal desiderio di trasmettere i valori dello sport, dell’unione e della condivisione in cui l’Avellino Basket crede fortemente. Un modo anche per ringraziare sponsor ed abbonati che hanno dato fiducia al progetto sin dal primo momento.

La serata di presentazione sarà accompagnata dalle performance artistiche della Compagnia della Danza, dalla selezione musicale di DJ Loco. Hanno collaborato all’organizzazione dell’evento: Mira Communication Event Management, Polilop per l’allestimento scenografico, Eclair, GoloTruck, Bartender Baracademy, azienda agricola In Cinere per l’Area Food&Beverage ed Aira Ingino fotografa ufficiale della serata.

Si ringraziano Novofil, Fasulo Holding e G.Benevento Finauto in qualità di main partner dell’evento.