Giornata Mondiale del Diabete: Screening gratuiti a Mugnano del Cardinale il 12 novembre

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 12 novembre, un importante evento di prevenzione e sensibilizzazione è in programma a Mugnano del Cardinale. L’associazione “Lions Club Nola Ottaviano Augusto”, in collaborazione con altre associazioni locali, sta organizzando uno screening gratuito di visite specialistiche, che si svolgerà presso l’area antistante il “Fuor rouses bar” in via Nazionale delle Puglie 247, dalle ore 9 alle 14.

Questo evento mira a offrire a tutti i partecipanti l’opportunità di sottoporsi a esami e consulenze specialistiche al fine di valutare la propria salute, in particolare per quanto riguarda il diabete e le sue correlazioni. Sarà presente un team di specialisti altamente qualificati che offriranno consulenze gratuite e risponderanno a domande sui rischi del diabete, le misure preventive e le possibili terapie.

Ecco i professionisti che parteciperanno all’evento:

Dott. Filomeno Caruso (Specialista in Idroclimatologia): Egli fornisce informazioni preziose sulle influenze climatiche e ambientali sulla salute. Dott. Nicola Virtuoso (Cardiologo): Il dottor Virtuoso si concentrerà sulla salute cardiovascolare e su come il diabete possa influenzarla. Dott.ssa Maria Teresa Leo (Specialista in Endocrinologia e Diabetologia): La dott.ssa Leo fornirà consulenze specifiche sul diabete, valutazione di rischi e opportunità di prevenzione. Dott.ssa Grazia Napolitano (Infermiera Professionale): La dott.ssa Napolitano sarà disponibile per misurazioni di base e per rispondere a domande relative alla gestione quotidiana del diabete. Dott.ssa Carmelina Orefice (Biologa e Nutrizionista): La dott.ssa Orefice fornirà consulenze sulla dieta e l’alimentazione per prevenire e gestire il diabete. Dott.ssa Ersilia Satta (Specialista in Nefrologia): La dott.ssa Satta sarà disponibile per consulenze relative alla salute renale, spesso correlata al diabete.

Questo evento è un’occasione straordinaria per chiunque desideri ottenere informazioni sulla propria salute, fare delle verifiche e ricevere consulenze gratuite da professionisti esperti. La prevenzione è fondamentale per il controllo del diabete, e questa iniziativa mira a promuovere la consapevolezza ea migliorare la salute di tutti i partecipanti. Vi invitiamo a partecipare a questo evento e a condividere quest’importante opportunità di cura della salute con amici e familiari. La prevenzione è la migliore arma contro il diabete, e ogni sforzo per diffondere la consapevolezza e promuovere la salute è un passo nella giusta direzione.