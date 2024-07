Generazione Z: la scrittura come strumento di cambiamento sociale

Carbonara di Nola, luglio 2024 – In un’epoca in cui la comunicazione è dominata dai social media e dalle immagini, un gruppo di giovani autori ha scelto la scrittura come mezzo per esprimere le proprie idee e affrontare i temi più urgenti della loro generazione. Il risultato è il libro “Generazione Z – Aspettative e realtà di giovani in crisi” etichetta Opera Indomita, una raccolta di racconti che mette in luce la potenza delle parole e la capacità dei giovani di utilizzare la letteratura come strumento di cambiamento sociale.

Curato da Giusi Guadagno, Margherita Prevete e Morena Barone, tre operatrici volontarie del Servizio Civile Universale presso il comune di Carbonara di Nola, il libro raccoglie quindici racconti che non solo trattano temi di grande rilevanza sociale, ma dimostrano anche come la scrittura possa essere un mezzo potente per riflettere, denunciare e ispirare.

Tra i temi affrontati, troviamo la maternità surrogata, l’omosessualità e l’adozione, l’associazionismo giovanile, la tecnologia e il progresso, le difficoltà di vivere in un piccolo paese e molti altri. Ogni racconto è un viaggio unico attraverso le esperienze, le sfide e le speranze dei giovani autori, offrendo al lettore una visione autentica e profonda della realtà giovanile.

Per le curatrici, l’esperienza del Servizio Civile Universale ha rappresentato non solo un’opportunità di impegno sociale, ma anche un percorso di crescita personale e professionale. La decisione di raccogliere questi racconti è nata dal desiderio di esplorare e comprendere meglio la propria comunità e di dare voce a una generazione spesso sottovalutata.

«Quando siamo arrivati il primo giorno, cosa ci aspettavamo dal Servizio civile? Cosa ha cambiato nella nostra vita e nel nostro modo di vedere il lavoro? Questi sono stati i nostri interrogativi iniziali» raccontano Giusi, Margherita e Morena nell’introduzione del libro. «Abbiamo deciso di indicare quindici punti e far scrivere altrettanti racconti ad autori emergenti, cercando nuovi punti di vista che ci facessero riflettere.»

Ogni racconto è un’opera di introspezione e analisi, che offre al lettore un’angolazione unica sui temi trattati. Laura Berardiesplora le controversie della maternità surrogata in “I tuoi occhi”, mentre Stefania Cavallo affronta l’allontanamento dei giovani dalla Chiesa in “Vedere per credere”. Roberta Cuozzo in “Lisbona – Porto” parla delle nuove figure genitoriali e delle battaglie per i diritti delle coppie omosessuali.

La raccolta include anche racconti come “Come dei tulipani” di Véronique Sandra Inserra, che discute dell’associazionismo come antidoto all’isolamento tecnologico, e “Ritrova te stessa”di Margherita Addeo, che riflette sugli effetti del progresso tecnologico sulla psiche giovanile.

“Generazione Z – Aspettative e realtà di giovani in crisi” non è solo una raccolta di racconti, ma un manifesto di una generazione che desidera essere ascoltata e compresa. La scrittura diventa così un mezzo per esplorare il proprio mondo interiore e per comunicare con la società, portando alla luce problemi spesso trascurati e proponendo soluzioni innovative.

Le curatrici sottolineano l’importanza di questo progetto per la loro crescita personale: «Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.»

“Generazione Z – Aspettative e realtà di giovani in crisi” è un libro che merita di essere letto non solo per la qualità dei racconti, ma anche per il messaggio di speranza e di cambiamento che trasmette. Acquistare questo libro significa sostenere una generazione di giovani autori, valorizzare la loro creatività e contribuire a una maggiore comprensione delle sfide che la Generazione Z sta affrontando.

Non perdete l’opportunità di immergervi in queste storie, di riflettere sui temi trattati e di partecipare attivamente al dialogo su questioni che riguardano tutti noi. La lettura di questo libro vi offrirà nuove prospettive, vi farà emozionare e, soprattutto, vi faràcomprendere meglio una generazione che è il futuro del nostro paese.

