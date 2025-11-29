Furgone carico di botti illegali: maxi sequestro nel Salernitano, due persone arrestate

MONTECORVINO PUGLIANO – Una normale attività di controllo lungo le strade del Salernitano si è trasformata in un intervento ad alta criticità, culminato con un sequestro di materiale esplosivo e due arresti. È quanto accaduto nelle scorse ore nel territorio di Montecorvino Pugliano, dove i carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno intercettato un furgone che trasportava un ingente quantitativo di artifici pirotecnici irregolari.

A bordo del mezzo viaggiavano Antonello P. e Alberto F., finiti in manette con l’accusa di detenzione illecita di esplosivi. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei due durante un controllo sulla circolazione, hanno deciso di approfondire l’ispezione: all’interno del vano di carico sono stati rinvenuti ben 120 chilogrammi di botti non convenzionali, privi delle certificazioni previste e potenzialmente estremamente pericolosi.

La mole e la natura del materiale hanno reso indispensabile il supporto degli specialisti dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, che hanno provveduto alla messa in sicurezza degli ordigni, evitando rischi per residenti e automobilisti.

Gli arrestati sono stati condotti in caserma per le procedure di rito, mentre il furgone e tutto il carico sono stati sequestrati. Il valore del materiale, se immesso sul mercato nero in vista del periodo di fine anno, sarebbe stato ingente.

Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza degli esplosivi e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella filiera del commercio illegale di botti.