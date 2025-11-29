Casola di Domicella si prepara a una Vigilia speciale: nasce l’Open Space Natalizio Solidale

A Casola di Domicella la magia del Natale prende forma grazie alla collaborazione tra il Sweet Cafè, il suo titolare Tommaso Rega, l’associazione “Un Mondo Magico” e l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Corbisiero.

Una sinergia semplice ma autentica, nata da un desiderio: donare alle famiglie del territorio un momento di gioia, condivisione e solidarietà.

Tutto ha inizio circa un mese fa, quando il giovane imprenditore Tommaso Rega contatta l’associazione “Un Mondo Magico” chiedendo di realizzare nel suo paese un’iniziativa che unisse la tradizione del Natale con l’inclusione sociale. L’associazione, da anni impegnata nel promuovere eventi dove “solidale” e “commerciale” si incontrano, accoglie subito l’idea e si rivolge al Comune di Domicella.

Il sindaco Antonio Corbisiero, con grande sensibilità e attenzione verso le iniziative rivolte alle famiglie, approva immediatamente la proposta, coinvolgendo l’intera amministrazione per rendere possibile quello che si preannuncia come un appuntamento speciale.

Un Open Space natalizio gratuito per tutte le famiglie

Il 24 dicembre, in occasione della Vigilia di Natale, via Casa Rega si trasformerà in un Open Space ludico natalizio aperto a tutti.

Le famiglie potranno:

portare i regali destinati ai propri bambini;

far vivere ai loro piccoli l’emozione dell’incontro con il Babbo Natale Solidale ;

partecipare a laboratori creativi ;

scattare fotografie ricordo in forma completamente gratuita ;

trascorrere momenti di festa tra musica e divertimento.

Un’iniziativa semplice ma dal grande valore umano, perché – come ricordano gli organizzatori – “lo spirito del Natale è unire le famiglie e vivere la vera magia. Non importa quanto grande o perfetto sia il luogo: conta viverlo insieme”.

La forza delle collaborazioni che fanno comunità

Il progetto rappresenta un esempio concreto di come un piccolo paese possa dare vita a iniziative di grande valore sociale quando cittadini, imprenditori e istituzioni collaborano con un unico obiettivo: creare benessere e unione.

Il Sweet Cafè, con Tommaso Rega, diventa così promotore di un gesto che va oltre l’attività commerciale, mettendosi al servizio della comunità. L’associazione “Un Mondo Magico”, già nota per il suo impegno solidale, offre professionalità, entusiasmo e creatività. L’amministrazione comunale garantisce il supporto logistico, dimostrando ancora una volta sensibilità verso momenti di condivisione collettiva.

Il risultato è un evento che promette di trasformare la Vigilia in un momento unico, capace di regalare sorrisi e ricordi a bambini e famiglie.