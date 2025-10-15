Fratelli d’Italia a Napoli, la squadra prende forma: Sangiuliano capolista, in campo anche Nonno, Pisacane e Fele

Si delinea la composizione della lista di Fratelli d’Italia a Napoli in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

A guidare la compagine sarà Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, volto di spicco del partito di Giorgia Meloni, che torna in campo per rafforzare la presenza del centrodestra nel capoluogo campano.

Accanto a lui ci sarà Marco Nonno, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che nelle ultime ore ha formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico politico. La gestione del coordinamento cittadino è ora affidata ai parlamentari Rastrelli e Schifone, chiamati a seguire la fase di transizione interna.

Nel gruppo dei candidati figurano anche i consiglieri regionali uscenti Amente e Pisacane, pronti a tentare la riconferma, insieme a Ira Fele, moglie del deputato Michele Schiano, figura molto vicina al vertice nazionale del partito.

Restano ancora da definire alcune posizioni e possibili inserimenti, con valutazioni in corso sulla presenza di ulteriori esponenti che potrebbero correre nella lista del Presidente, progetto che sta seguendo direttamente Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania.

La macchina elettorale di Fratelli d’Italia, dunque, si muove a pieno ritmo: tra conferme e nuovi ingressi, il partito punta a consolidare la leadership nella coalizione e a presentarsi compatto al voto di novembre.