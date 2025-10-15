Alleanza Verdi Sinistra, la squadra per le Regionali prende forma: in campo Tavella, Barbirotti, Tafuro e La Nocita

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura dei termini per la presentazione delle liste elettorali e cresce il fermento all’interno di Alleanza Verdi Sinistra, impegnata a definire la formazione definitiva dei propri candidati per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

La lista campana, secondo quanto trapela dagli ambienti del partito, è ormai prossima alla chiusura. Tra i nomi confermati figura Franco Tavella, segretario regionale dello SPI CGIL e storico dirigente sindacale della provincia di Salerno, una figura di lunga esperienza nel mondo del lavoro e delle politiche sociali.

Accanto a lui ci saranno gli avvocati Dario Barbirotti e Franco Massimo La Nocita, professionisti con un percorso radicato nell’impegno civile e politico, e Ignazio Tafuro, attivista della sinistra proveniente da Scafati, da anni punto di riferimento nelle battaglie territoriali per i diritti e la giustizia ambientale.

La definizione ufficiale della lista è attesa nelle prossime ore, quando Alleanza Verdi Sinistra renderà noti i dettagli della propria proposta programmatica e la distribuzione dei candidati nelle diverse circoscrizioni.

Un passaggio decisivo che segna l’avvio concreto della campagna elettorale del partito ecologista e progressista in vista del voto di fine novembre.