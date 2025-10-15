Partito Democratico, lunedì la Direzione Regionale a Napoli darà il via libera definitivo alle liste

Il Partito Democratico della Campania si prepara a sciogliere gli ultimi nodi in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

La riunione decisiva della Direzione Regionale è stata convocata per lunedì prossimo a Napoli e avrà all’ordine del giorno l’approvazione definitiva delle liste dei candidati al Consiglio Regionale.

Come previsto dallo statuto, la Direzione sarà chiamata a esprimersi sulle proposte avanzate dai Segretari Provinciali, che in questi giorni stanno lavorando alla selezione e alla definizione finale dei nomi da inserire nelle diverse circoscrizioni elettorali.

Si tratta di un passaggio cruciale per il partito, che sta cercando di coniugare rinnovamento e continuità, garantendo equilibrio tra le rappresentanze territoriali e valorizzando figure nuove accanto a esponenti di esperienza.

Il via libera di lunedì aprirà la strada al deposito ufficiale delle liste, previsto entro il prossimo fine settimana, completando così la fase preparatoria della campagna elettorale democratica in Campania.