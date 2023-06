Forza Italia irpina si riorganizza in vista delle amministrative ad Avellino

I coordinamenti provinciale e cittadino di Avellino, dopo la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, raccogliendo la sua eredità di proseguire il disegno politico di Forza Italia, nella riunione tenutasi ieri, 16 giugno, hanno espresso la loro linea per il prossimo anno.

“Preliminare – si legge in una nota a firma dei coordinatori provinciale e cittadino di Avellino – è necessario implementare il percorso di tesseramento del partito a livello capillare anche attraverso “giornate del tesseramento” sul territorio provinciale.

La prima scadenza elettorale per Avellino e Provincia è l’elezione del sindaco nella città capoluogo. A riguardo Forza Italia è già impegnata con la ricerca di forti ed autorevoli candidati in quanto presenterà la propria lista.

I coordinamenti, rilevata la decisione del partito, di designare quale presidente il vicepremier On. Antonio Tajani, rivolgono allo stesso l’augurio di una costruzione di Forza Italia più forte e più incisiva a livello nazionale”, conclude il comunicato.