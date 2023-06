Con l’arrivo del bel tempo si attiva la macchina amministrativa avellana per sistemare via Tora, la stradina infatti a causa dei violenti temporali delle settimane scorse necessita di lavori di ripristino. I lavori riguarderanno le tante buche formatesi lungo il tratto in questione con la rimozione di pietre e detriti scesi giu’ dalla collina. A procedere sarà la ditta Gaglione su incarico dell’ufficio tecnico comunale.