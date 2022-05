Forino(Av): Il Preside Gregorio Iannaccone eletto nel Consiglio Nazionale dei Dirigenti Scolastici.

L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – ANDIS – ha celebrato nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2022 l’XI Congresso Nazionale sulla significativa tematica “Storia e Progetto nell’impegno dell’ANDIS” presso il Resort-Hotel SantAngelo di Pimonte (NA) ove sono convenuti ben 103 Dirigenti Scolastici delegati dalle sezioni regionali.

Le delegazioni più consistenti sono state quelle delle sezioni regionali della Campania, della Sicilia e della Lombardia e a seguire quelle del Veneto, Piemonte-Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Lazio-Sardegna, Basilicata, Calabria, Marche e Umbria.

I lavori congressuali sono stati presieduti, con stile, equilibrio e competenza da Santo Quattrocchi della sezione regionale della Sicilia e la modalità con la quale ha gestito tutta la fase congressuale è stata apprezzata, non poco, dai congressisti.Nelle tre giornate congressuali sono state esaminate e dibattute diverse problematiche e tematiche tra le quali la formazione e il reclutamento del personale, il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, il PNRR, l’edilizia scolastica, il rapporto con gli Enti istituzionali e con le altre agenzie educative ed altre delicate ed importanti tematiche.

Il Congresso ha provveduto, con apprezzabile spirito unitario e propositivo, all’elezione del Presidente Nazionale, del Direttivo Nazionale, del Consiglio Nazionale e degli altri organismi statutari.Prima di procedere all’elezione del Presidente Nazionale per il triennio 2022 -2025, il Presidente uscente Paolino Marotta che ha guidato l’Associazione per due mandati consecutivi, 2014 – 2018 e 2018 – 2022 ha voluto ringraziare e salutare tutti i presenti sottolineando i risultati raggiunti e quelli da raggiungere nel prossimo futuro .Tra gli altri interventi anche quello del Preside Gregorio Iannaccone, Presidente dell’Associazione dal 2002 al 2014 e tuttora linfa vitale di tutte le iniziative che l’ANDIS attiva nonchè “cerniera” tra le varie e diverse realtà territoriali dell’Associazione, nel quale ha evidenziato il percorso, non sempre agevole, compiuto dall’ANDIS dalla sua costituzione, 1988 ad oggi e la sua coesione associativa che produce serenità nell’operare e crescita professionale. Infine l’ elezione della nuova Presidenza dell’ANDIS per il triennio 2022 – 2025 cui è stato eletto Paola Bortoletto della sezione regionale del Veneto, sezione provinciale di Treviso, del Direttivo Nazionale che ha eletto, sempre per acclamazione e all’unanimità, Rosella De Luca, Milena Piscozzo, Angela Randazzo e Stefano Stefanel rispettivamente membri delle sezioni regionali della Campania, Lombardia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, e del Consiglio Nazionale attuatore delle norme statutarie, nel quale è entrato a far parte anche il nostro concittadino il Dirigente Scolastico Gregorio Iannaccone a cui vanno le più sentite congratulazioni, per un ruolo che dona lustro alla Città dei Sette Colli. Daniele Biondi

