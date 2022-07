Forino (Av): Una Cagnolina ed i suoi 10 cuccioli sepolti vivi, scampano alla morte grazie a Marian

Una storia macabra ma che ringraziando il cielo ha trovato il giusto lieto fine. Una cagnolina e i suoi 10 cuccioli sepolti vivi a Forino. Salvati da Marian, che scavando a mani nude li ha portati tutti in salvo

Un gesto encomiabile, unico, esemplare quello di Marian, un rumeno che vive e lavora a Forino il quale mentre era intento a coltivare un terreno ha sentito dei forti guaiti in lontananza. Non ha perso tempo ed avvicinandosi al luogo di provenienza, senza indugiare ha iniziato a scavare a mani nude, salvando una cagnolina e i suoi dirci cuccioli che una mano assassina aveva sotterrato vivi.

Marian li ha portati a casa sua dove li sta curando amorevolmente. Ora c’è bisogno che qualcuno aiuti Marian ad accudire i cani magari donando cibo o soprattutto li possa adottare.

