ROCCARAINOLA. Calcio, “Il QuinQue de Roca”, si prepara al campionato di seconda categoria.

In vista dell’inizio del campionato di calcio dilettantistico di seconda categoria la squadra QuinQue de Roca di Roccarainola grazie all’opera dei sui dirigenti in particolare del direttore sportivo Antonio Casciello con il Presidente Roberto Russo, sta allestendo la squadra con una serie di acquisti di calciatori di qualità. Primo colpo in entrate è Alfonso De Capua, centrocampista di qualità ed esperienza in categorie superiori. De Capua, darà sicuramente quel quid in più nel centrocampo di mister Miele avendo militato in serie D con il Fiorenzuolo oltre a campionati di 1 categoria. E’ stata la volta poi di Felice Riva, difensore centrale grande spessore ed esperienza. Indosserà la maglia della squadra di Roccarainola anche Franco Cavezza, giocatore classe 1989, attaccante che può sicuramente dare un contributo importante alla causa del Quinque De Roca.

Oltre a i tre acquisti sopracitati, lo staff societario, in particolar modo il presidente Russo, mister Miele e il direttore Casciello, hanno deciso anche di confermare buona parte della rosa della scorsa stagione. Insomma il nuovo Quinque De Roca nasce nel segno della continuità e del rinnovamento con l’innesto di calciatori importanti per la categoria.

