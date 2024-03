Forino( Av): Trionfo Max e Very Dance al Campionato Regionale di Danze Coreografiche con un prestigioso Primo Posto al PalaVesuvio di Napoli portato a casa dalle allieve guidate dalla Maestra Cristina Bruno

Il cielo di Forino si tinge di bellezza , cosi come lo sono le quattro allieve ballerine Maria Luisa Avagnano, Marianna Di Padova, Alessia Musto e Benedetta Tufano che al PalaVesuvio di Napoli hanno realizzato , avverato , un sogno per loro stesse e per la Max e Very Dance portando a casa un meritatissimo Primo Posto al Campionato Asi Regionale di Danze Coreografiche Street Dance per la Categoria Under 21 . La Maestra di Danza Cristina Bruno , la Max e Very Dance del Duo Picariello – De Angelis si coccolano soddisfatti le loro allieve e si gongolano sull’ onda di questo strepitoso successo, che segue quello raggiunto dalle stesse allieve con un magnifico Primo Posto ottenuto ai Campionati Regionali di Danza Sportiva nel marzo 2023. Un successo che viene però da molto lontano , preparato con tanti sacrifici dalle allieve ballerine e dalla Maestra Cristina Bruno . Un Primo Posto che davvero deve inorgoglire anche la cittadina di Forino per il fatto che le giovani allieve ballerine, andandosi a contendere il titolo con moltissimi sodalizi provenienti da ogni parte della Regione hanno portato in alto il nome della stessa Forino e per di più sul piu’ alto gradino del podio regionale Ad Majora

Daniele a Biondi