Forino (Av): Serbatoi Idrici Comunali, l’assessore Walter Apuzza: “Risolto uno dei più grossi ed annosi problemi della nostra cittadina. Ringrazio vivamente Alto Calore”

La Società idrica Alto Calore ha da poco comunicato al Comune di Forino la conclusione dei lavori programmati di ammodernamento ed efficientamento dei serbatoi Idrici comunali e delle relative condotte di adduzione degli stessi. Di quanto fatto, durante questi mesi, la società idrica ha ben dettagliato l’ ente di Piazzetta Caracciolo circa la situazione di partenza, gli interventi realizzati e le azioni da attuarsi nel prossimo futuro.

Grande la soddisfazione dell’ Assessore Walter Apuzza che si è occupato più maggiormente della questione ” Risolto uno dei più annosi e grossi problemi della nostra cittadina , soprattutto delle zone alte, ovvero la mancanza di acqua . Ringrazio vivamente Alto Calore di quanto fatto per la nostra comunità.” Anche il Sindaco Olivieri ha commentato questo importante traguardo dicendo ” Ringraziamo, sin da subito, Alto Calore per la proficua collaborazione e per le attività svolte che ci consentiranno una gestione più precisa ed attenta della risorsa idrica e il ridursi di disservizi e disagi. Con gli interventi compiuti, le zone alte del paese provviste di rete potranno finalmente essere servite da Alto Calore ed avere la possibilità di allaccio. Tali lavori sono risultati indispensabili per ottimizzare il servizio sul nostro Comune e la loro conclusione ha comportato un miglioramento dell’erogazione della risorsa idrica agli utenti in particolare a Petruro, agevola la ricerca di guasti e perdite e ha gettano le basi per le future progettazioni.

Degli interventi realizzati, in particolare, si segnala l’installazione delle apparecchiature di telecontrollo e telemisura presso i due serbatoi che ha comportato benefici gestionali consentendo di monitorare in continuo la risorsa idrica per evitare criticità quali: spreco di tempo e risorse nella ricerca di guasti, disservizi per gli utenti finali, spreco di acqua, malfunzionamenti non prontamente segnalati.

Con tale operazione è stato messo un tassello fondamentale per la risoluzione definitiva della problematica dell’erogazione della risorsa idrica nelle zone alte di Forino”. Daniele Biondi