Forino (Av) : San Nicola si “riveste” d’ oro

Sono da poco passati i festeggiamenti per la discesa in Città dell’ immagine del Patrono di Forino San Nicola di Bari. Tanta emozione, tanta commozione in una giornata di giovedì 3 Agosto iniziata con la 35 ma Fiaccolata partita da Sant’Agata di Puglia ai falò, ai fuochi pirotecnici, ai Santi incontri nelle frazioni di Celzi con Sant’Anna e Madonna del.Carmelo a Petruro con San Michele e San Felicissimo. Migliaia le persone presenti, tante anche da paesi limitrofi che hanno assistito a questa ” magia di fede e folclore ” . Uno dei più particolari momenti è stato sicuramente quando Padre Marco Masi sacerdote di Forino all’ arrivo dell’ immagine del Santo dinanzi al Cimitero, ha” riconsegnato” allo stesso, dopo quasi venti anni di assenza, la stola con tutti ex voto di oro che da anni è depositata nei forzieri di un istituto bancario della provincia. Un gesto davvero forte visto che in sé per sé, gli stessi ex voto non hanno un valore economico e venale così importante, ma sicuramente un valore speciale per tutti coloro che nel corso di questi secoli , per qualsiasi Grazia Ricevuta, hanno voluto omaggiare il Santo con un gesto particolare. Una sorpresa davvero gradita a tutti i forinesi che dopo anni , e per una serata, hanno visto “rivestito” il Santo Patrono dell’ oro degli avi riposto già il giorno successivo di nuovo nei forzieri bancari. Daniele Biondi

( Foto Giovanni Vottariello)