Forino (Av). Risistemata Via Del Gelso. Completati i lavori di una delle strade più dissestate del centro di Forino. Lavori anche sulla Interprovinciale Forino-Bracigliano

Da anni ormai era denominata la” Via dei Fossi ” proprio per i suoi dislivelli ed il manto stradale davvero impraticabile. Ora finalmente dopo alcuni anni Via Del Gelso, una delle arterie più impraticabili del centro di Forino è stata rimessa a nuovo con una degna risistemazione generale e nuovo asfalto che non comporterà così più disagi ai tanti cittadini forinesi. Più volte anche da queste pagine avevamo segnalato lo stato in cui versava questa arteria Comunale. Finalmente gli organi amministrativi locali hanno agito con la dovuta risistemazione. Nel contempo anche su un ‘altra importante arteria, in questo caso la Sp 30 che da Forino porta a Bracigliano sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale. Progetto in realtà già curato su interessamento della passata Amministrazione Comunale Olivieri e dell’ allora Assessore Lanzetta e che oggi si avvia verso la conclusione. Daniele Biondi

