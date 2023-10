Forino (Av): Prof. Fruncillo del Gruppo di Minoranza FORINO POLIS: “La Salute Pubblica è un bene da salvaguardare. Urge una iniziativa istituzionale forte sul problema dei fumi e delle polveri sottili”

Ieri mattina mentre il Sole 24 Ore diramava la classifica delle Provincie più inquinate d ‘ Italia, tra cui Avellino una delle peggiori posta al Settimo Posto, a Forino si materializzava la reale situazione palesata dal noto quotidiano nazionale , in un periodo dell’ anno in cui l’intensiva raccolta delle nocciole, sta mettendo a dura prova, (a dire il vero questo ormai capita già da più di un decennio , ed ora ancora di piu’) la salute pubblica e di tutti i cittadini. Il terrificante dato diramato dal Gruppo di Opposizione Forino Polis mette a nudo una situazione davvero allarmante ed emergenziale, vale a dire lo sforamento dei valori di ben 7 volte maggiore da quelli stabiliti dalle normative europee.

Così Forino Polis: “Questi i valori del PM10 rilevato oggi dalle 3 centraline poste sul territorio di Forino. Ricordiamo che :Valore limite giornaliero: 50 µg/m³. Questo valore non dovrebbe essere superato per più di 35 giorni all’anno. Valore limite annuale: 40 µg/m³ in media su base annua. Una delle tre centraline ha registrato un valore di 350 µg/m³.Questo significa che il limite giornaliero è stato superato di ben 7 VOLTE!”.

Bene ha voluto ribadire il Prof. Fruncillo capo opposizione Forino Polis: “Ci siamo avviati ad un punto di non ritorno. La Salute Pubblica è un bene da salvaguardare per tutti i cittadini . Il tempo a disposizione è terminato. Urge una iniziativa istituzionale forte!” Daniele Biondi