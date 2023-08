Forino (Av): Prof Fruncillo Capogruppo Opposizione Comunale Forino Polis ” Sul PUC silenzio tombale dell’ Amministrazione Olivieri. Chiesto un incontro pubblico e fatta un ‘ interpellanza comunale”

Dopo l’adozione del Nuovo Piano Urbanistico Comunale a parlare è il Prof. Fruncillo Domenico Capogruppo di Minoranza del gruppo Forino Polis. Ecco le sue parole:

”L’adozione del PUC (Piano urbanistico Comunale) è stata presentata con enfasi. Si tratta di un atto importante e necessario, ma i contenuti devono essere definiti attraverso il confronto, il dibattito, l’effettivo ascolto delle opinioni e delle preferenze dei cittadini.

Non è un adempimento puramente tecnico, è un atto squisitamente politico.

Il PUC impegna e orienta il futuro del nostro paese.

Ma esso è maturato all’interno di un palazzo sempre più silenzioso.

Sarebbe necessario e molto utile che i cittadini siano informati e che sulla scorta delle notizie che ricevono possano esprimersi e confrontarsi liberamente e alla luce del sole.

C’è chi non ha nessuna intenzione di esplorare questa strada faticosa.

Proprio in considerazione della rilevanza del PUC, convocheremo un incontro di discussione, di informazione, di ascolto.

Chiediamo a tutti i cittadini, le associazioni, le organizzazioni che operano sul territorio di farci avere considerazioni, suggerimenti, proposte.

Intanto per agevolare la partecipazione dei cittadini al processo di approvazione del Piano Urbanistico comunale (PUC), abbiamo rivolto una interpellanza all’Amministrazione per chiedere di posticipare di 15 giorni il termine per la presentazione di osservazioni al Puc adottato dalla Giunta e pubblicato il 24 luglio. Ci sembra indispensabile dato che in questo periodo per i cittadini è più difficile consultare e valutare gli elaborati. Ovviamente resta fermo il termine per le risposte dell’Amministrazione alle osservazioni”.

Domenico Fruncillo

Forino Polis”