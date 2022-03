Forino (Av): Partita la grande macchina della Solidarietà pro Ucraina. La Città dei Sette Colli risponde ” PRESENTE”

Parte la macchina della Solidarietà pro Ucraina nel territorio di Forino. Tante le iniziative poste in campo per la raccolta di alimenti, medicinali, abbigliamento scatolame da inviare nei territori di guerra ucraini. Nel 2022 in un mondo interconesso e “tanto umanizzato” , non avremo mai voluto vedere immagini, scene e scatti di atrocità, ma il Cuore del mondo va oltre l’abominio ed anche Forino è puntualmente scesa in campo per mostrare amore e fratellanza verso l’ UCRAINA e la sua gente. E così che come abbiamo detto pure da queste parti la Solidarietà ha risposto alla grande, dal mondo delle Associazioni tra queste l’ Associazione” Prospettive ” che già da alcuni giorni ha raccolto molto e raccogliera’ ancora di più per la gente d’ Ucraina l’ Amministrazione Comunale che ha aperto il punto di raccolta aiuti presso la sede della Protezione Civile, la Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano che si è adoperata con diversi appuntamenti di raccolta e manifestazioni Pro Ucraina, l’ Istituto Comprensivo Forino – Contrada della Dirigente Paletta che per il giorno 9 Marzo ha organizzato nei vari plessi ” LA GIORNATA SOLIDALE”. Questo sicuramente è solo l’ inizio, Forino risponde Presente alla Pace ed ai fratelli Ucraini. Daniele Biondi

