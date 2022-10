Forino (Av): Palestra Comunale, Sindaco Olivieri “Concluso intervento riconsegniamo alla cittadinanza un’importante infrastruttura”

Finalmente sembra davvero essere arrivato il momento della riapertura della Palestra Comunale di Forino.

A più riprese anche noi avevamo segnalato la problematica dovuta ad una fastidiosa infiltrazione che ne precludeva la frequenza da parte di studenti e della cittadinanza. Della conclusione dell’ intervento è il Sindaco Olivieri a darne notizia ” Si è concluso oggi l’intervento di riparazione della copertura della Palestra presso la scuola E. Botto Picella. Un intervento resosi indispensabile per eliminare una infiltrazione che da anni impediva l’utilizzo dell’edificio ed eseguito in più riprese per testare e garantire le buona riuscita dello stesso.

Quanto fatto si aggiunge alla realizzazione della seconda uscita di emergenza attuata a inizio 2022 che consentirà di restituire la Palestra agli studenti e a tutta la comunità dopo anni di inutilizzo .

Presto vi saranno ulteriori lavori e miglioramenti: infatti, proprio in questi giorni, è stato siglato il contratto di concessione del finanziamento PNRR da 620.000 € per la messa in sicurezza, il miglioramento funzionale ed impiantistico della palestra che contempla il termine di agosto 2023 per l’approvazione del progetto esecutivo e dicembre 2023 per l’affidamento dei lavori.” Daniele Biondi