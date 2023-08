Forino (Av): Nino Esposito Cover di Nino D’ Angelo emoziona il pubblico

È stata davvero una bella serata quella di venerdì 25 Agosto allorquando per la prima serata della sesta edizione di ” È Fest’ Arrèt’ o Vic Re Monache” , Forino ha avuto il piacere di vedere esibire in platea Nino Esposito in arte Cover di Nino D’ Angelo. Un’ esibizione che ha emozionato, entusiasmato oltre al talento dello stesso artista , anche per le perfette sembianze fisiche , diremo identiche che il cantante salernitano porta in giro , nel fisico , nella postura , del più notorio Nino D ‘ Angelo . Una storia personale quella di Nino Esposito che fa’ davvero commuovere, lui ragazzo di semplice famiglia , orfano prematuramente di Padre che fin da ragazzo ha aiutato la famiglia, la madre ad andare avanti con umili lavori. Poi la svolta inattesa con quella netta somiglianza all’ artista napoletano Nino D’ Angelo , le prime canzoni, le prime apparizioni in eventi come matrimoni, comunioni che gli hanno permesso, come più volte dichiarato da lui stesso, di aiutare la madre, il suo nucleo familiare a vivere una vita un poco meno sacrificata . Cosa dire! CHAPEAU a questo Talento Nino Esposito ed alla sua perfetta somiglianza a Nino D’Angelo. Ieri sera , Forino ha davvero sognato con questo artista che sta pian piano venendo alla ribalta delle piazze e della musica italiani nel palcoscenico italiano avendo lui già partecipato al Talent Show di Rai 1 Tali e Quali ……buona fortuna Nino e grazie . Daniele Biondi