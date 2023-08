Avellino Summer Festival, successo strabiliante per i Coma Cose a Rione Parco. Stasera Rhove a San Tommaso

L’atmosfera era elettrica ieri sera a Rione Parco, via Lorenzo Ferrante, dove il duo musicale Coma Cose ha esaltato una folla gremita con la loro performance straordinaria nell’ambito dell’Avellino Summer Festival.

La serata ha offerto una selezione delle hit più amate dal pubblico, in un mix di generi che ha spaziato dall’indie al pop, dimostrando ancora una volta la versatilità e il talento del duo. La folla, composta sia da giovani che da adulti, ha risposto con entusiasmo, cantando e ballando fino a tarda notte.

Successo anche per le esibizioni di Alaia & Gallo a Piazza Libertà per Nada Mas Summer Fest 2.0 e dei Relmi Bros in Piazzetta Biagio Agnes.

Il programma di stasera, Domenica 27 Agosto:

Rhove a San Tommaso: un recupero attesissimo dopo il rinvio del 4 agosto.

Nadamas Summer Fest 2.0 conclude il weekend in Piazza Libertà al ritmo di Franky De Angelis Dj.

La Domenica Italiana, sempre in Piazza Libertà, vedrà sul palco la Nientedimeno Swing Band con un omaggio speciale a Renato Carosone, leggenda della canzone italiana.