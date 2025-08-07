Forino (Av): LUMACA IRPINA, l’idea rivoluzionaria di Nicola Urciuolo diventa un brand in forte crescita a livello nazionale

Tutto ha avuto inizio nel 2016 tra le colline dell’Irpinia, precisamente a Forino terra fertile e ricca di tradizioni grazie alla visionaria idea di un giovane forinese Nicola Urciuolo intento e deciso a creare qualcosa di autentico, ma anche rispettoso della natura . Così fu fondato un piccolo allevamento di lumache. Non era solo un’idea imprenditoriale, ma una vera e propria passione per la sua terra e per il suo straordinario potenziale.

Anni in cui l’ idea è iniziata a crescere ed essere prestigiosa e premiata con il Premio Oscar Green regionale di Coldiretti assegnato nel 2018, con le telecamere di Rai News e i microfoni di Radio 24 le quali raccontarono la storia di questa nuova realtà portandola all’attenzione di un pubblico più ampio, o come nel 2023 con l’ assegnazione dell’ importante PREMIO BASSA IRPINIA eccellenza dell’ Anno. Nel contempo il sogno si allarga grazie ad un laboratorio farmaceutico il quale fece scoprire ad Urciuolo il potere straordinario della bava di lumaca per la pelle, capendo che la LUMACA IRPINA poteva creare qualcosa di unico, trasformando il dono della natura in un cosmetico biologico capace di rigenerare, nutrire e proteggere. Ed ecco così il battesimo di fuoco con Andromeda, prima crema viso biologica.

Un prodotto che racchiuse e racchiude il profumo e la ricchezza del territorio irpino: Vite rossa e uva per le loro proprietà antiossidanti, Olio di nocciola per la nutrizione profonda della pelle, Bava di lumaca pura, raccolta con metodi delicati e cruelty-free. Cosi dopo anni di crescita e di fiducia da parte dei clienti, nel 2024 Nicola Urciuolo e la sua azienda decide di fare un passo importante: aprire il primo store Lumaca Irpina ad Avellino, in Via Dalmazia 39.un luogo d’incontro tra natura e cosmesi. La Storia di questo brand ancora oggi avanza in un continuo crescendo a livello nazionale grazie anche ai nuovi disparati prodotti cosmetici a base di bava di lumaca testati e messi in commercio come il Burro Struccante & Mousse detergente , il Lover – Lip Balm, il Lip Plump – Lip Gloss come il Patch occhi ed addirittura , Solari viso e corpo per protezione efficace contro i raggi UVA/UVB, con texture leggere e ingredienti nutrienti. Ad Majora Lumaca…

Daniele Biondi