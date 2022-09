Forino (Av): L’Amministrazione Comunale stanzia 60.000 euro per Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico della Scuola Primaria Laudati alla frazione Celzi.

Continua l’opera di manutenzione e rigenerazione straordinaria dei plessi scolastici del comprensorio di Forino. Ed ancora una volta l’ attenzione dell’ Amministrazione targata Olivieri, come lo fu nello scorso mandato e’ andata agli edifici della frazione Celzi più bisognevoli di urgenti e non più rinviabili lavori. Così dopo quelli avvenuti che con la passata Assise che avevano visto oggetto di ristrutturazione la Scuola dell’ Infanzia per una cifra di 40.000 euro circa , ora toccherà a “rifarsi il look” dopo diversi anni, alla scuola Primaria Laudati per una cifra in tal caso, che si aggira senza accollo dell’ Iva , a circa 60.000 euro. Un bel investimento da parte del Comune tutto recuperato dal bilancio comunale.

Nello specifico l’edificio scolastico della frazione forinese, sarà interessato dal completo rifacimento dei servizi igienici con adeguamento alla normativa vigente che contempla la presenza di n. 1 WC per ogni classe, con servizi igienici suddivisi tra femmine e maschi, la presenza di bagno dedicato per il personale docente e la presenza di un wc per disabili, la completa sostituzione degli infissi esterni notevolmente danneggiati, il ripristino delle facciate esterne , dei cornicioni, delle velette e la tinteggiatura, nonché un intervento di miglioramento energetico che consenta un risparmio dei consumi e miglior comfort degli occupanti.

I lavori sono stati già appaltati in toto. Si attende solo il loro inizio.

Daniele Biondi