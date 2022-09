Forino (Av): La Polizia Municipale rinviene Portafogli con carte , soldi , placca e documenti amministrativi e riconsegna al legittimo proprietario

Provvidenziale rinvenimento stamani a Forino da parte della Polizia Municipale, nella fattispecie da parte del Luogotenente Maurizio Volino che durante il suo servizio, si è accorto che un cittadino forinese ha smarrito fortuitamente un portafogli andando via senza accorgersene. L’ azione immediata ha permesso il recupero dello stesso, ma principalmente ha evitato grosse problematiche cui il malcapitato poteva andare incontro con questo smarrimento, visto che al suo interno ,a prescindere il denaro , neanche in grosse quantità, era evidente la presenza di una serie di altre cose importantissime come Carte di vario genere, Placca e Documenti personali.

Seppur con un numero ridottissimo di personale , appena due Agenti di Polizia Municipale per un territorio che conta 5.200 abitanti, la locale Stazione di Polizia Municipale cerca ogni giorno di prodigarsi con impegno , forte senso del dovere , sensibilità umana e professionale come lo è stato anche oggi nel caso in essere di questo rinvenimento. Daniele Biondi