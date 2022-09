Forino (Av): La “Max e Very Dance” rinnova l’importante collaborazione artistica con famoso ballerino Nicolò Noto

Forino post Covid riparte anche dalle arti e dallo sport. In tal caso dalla Danza Classica portata avanti da alcune scuole artistiche presenti sul territorio. Una di queste, vale a dire la Max e Very Dance, riprende la marcia veramente alla grande e lo fa rinnovando l’ importante collaborazione artistica con il famoso ballerino Nicolò Noto con il quale già da alcuni anni, ha instaurato questo profondo rapporto professionale utile alla crescita ed alla formazione di nuovi talenti ballerini.

Quella di Nicolò Noto è la bella storia di un ballerino partito dalla provincia per arrivare su palchi internazionali. Già nel cast del musical «Giulietta e Romeo – Ama e Cambia il mondo», ha conquistato premi e ruoli di prestigio, tornando anche in tv ospite di trasmissioni come «Sogno e son desto» e «Ballando con le stelle». Memorabile la sua spumeggiante vittoria al Talent “Amici” di Maria De Filippi nell’ anno 2013.Talento indiscusso, Noto lavora con passione, studio, costanza e umiltà: doti per nulla scontate, che ancora oggi caratterizzano il suo approccio alla danza. Ed ora nuovamente questo forte legame che si rinsalda con la nostra Forino, dove la sua grande maestria, sarà un punto di forza per tante ragazze e tanti ragazzi che vorranno intraprendere il suo stesso percorso di danza che lo ha portato alla ribalta nazionale ed internazionale.

Daniele Biondi