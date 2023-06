Forino (Av): La Dottoressa Capobianco D.S.G.A dell’ I.C. Forino – Contrada va in pensione dopo quarant’anni di onorato lavoro

Quarant’anni di scuola e non sentirli. Così direbbe un vecchio adagio riferendosi a quelle persone verso le quali il tempo sembra non essere trascorso per nulla.

Così potrebbe sembrare per la Dottoressa Capobianco Maria Grazia da quasi 30 anni D.S.G.A dell’ IC Forino- Contrada che dal primo Luglio, sarà in stato di quiescenza per la meritata pensione. Una vita la sua spesa senza alcun risparmio di forze per l’ Istituzione Scolastica della Città di Forino, e prima ancora per quella di Milano.

Persona mite, gentile, valente, preparata , disponibile con tutti sul cui volto traspare una profonda nostalgia di saluto, pur avendo raggiunto questo traguardo importante della sua vita lavorativa. Nostalgia che dal primo luglio e forse nei mesi successivi accompagnerà inevitabilmente la scuola forinese e quanti avranno avuto l onore ed il piacere di averla conosciuta. Domani 28 Giugno il saluto conclusivo a margine del Collegio dei Docenti.

Daniele Biondi