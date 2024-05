Mugnano del Cardinale (AV) – Domenica 26 maggio corteo “No 5 G”

Il comitato NO 5 G di Mugnano del Cardinale invita tutta la popolazione a partecipare Domenica 26 Maggio 2024, al corteo NO 5 G, con partenza dall ‘ I.C. “A.Manzoni”-plesso Infanzia, via San Silvestro alle ore 18 e arrivo in Piazza Umberto I. Interverranno: Prof. Maurizio Martucci referente nazionale No 5 G, Prof. Antonio Marfella presidente ISDE Medici per l’ambiente, Dott. Antonio Falcone Presidente AMC (associazione medici cattolici italiani), Guerino Silvestro comitato NO 5 G Avella, Dott. Filomeno Caruso capogruppo Nuova Alleanza Popolare, Avv. Michele Pepe referente comitato NO 5 G Mugnano del Cardinale.

Visto l’ imminente problema confidiamo nella più ampia partecipazione.

(Comunicato Stampa)