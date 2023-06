ttavio Lucarelli: Straordinaria vittoria di Giornalisti uniti per la Campania e Movimento unitario che conquistano undici seggi su dodici alle elezioni per l’Ordine della Campania.

Una maggioranza schiacciante che garantisce la compattezza dell’informazione in Campania contro ogni tentativo divisivo. Grazie ai 2.500 giornalisti che hanno confermato, nel doppio turno elettorale, la maggioranza uscente-

ELEZIONI CONSIGLIO ORDINE GIORNALISTI CAMPANIA

QUESTA LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO:

PROFESSIONISTI:

Ottavio Lucarelli

Titti Improta

Alfonso Pirozzi

Marisa La Penna

Enzo Colimoro

Gerardo Ausiello

PUBBLICISTI:

Mimmo Falco

Salvatore Campitiello

Massimiliano Musto

REVISORI DEI CONTI

Francesco Marolda (Professionista)

Concita De Luca (Professionista)

Francesco Ferraro (Pubblicista)

Gerado Ausiello – Controcorrente Campania unico eletto

Straordinario e schiacciante successo conseguito dalle liste “Giornalisti Uniti per la Campania” (professionisti) e “Movimento Unitario Giornalisti Campania” (pubblicisti) che complessivamente conquistano 11 seggi su 12. – Afferma Ottavio Lucarelli, già presidente dell’ordine – Sono stato rieletto all’Ordine dei giornalisti ottenendo 548 preferenze, primo e più votato al ballottaggio e complessivamente per numero di preferenze secondo solo al presidente uscente. Ringrazio di cuore le colleghe e i colleghi che mi hanno dato fiducia, un sostegno che mi emoziona e mi carica di ancora maggiore responsabilità. Sono grato alla nostra squadra, a coloro che, con me, si sono messi in gioco con coraggio credendo in un progetto di cambiamento e rinnovamento, che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo investendo tempo ed energie per il bene della categoria: Fabrizio Cappella, Gigi Casciello, Antonella Monaco, Dario Sarnataro, Pietro Treccagnoli, Sonia Acerra e Nunzia Marciano Ma la mia gratitudine va anche alle tante amiche e ai tanti amici che in queste settimane ci hanno aiutato con telefonate, post, messaggi tentando di convincere i colleghi a sostenerci, un impegno che mi ha commosso. Quei volti, quei sorrisi, quelle parole li porto nel cuore. Grazie a mia moglie Francesca e alla mia famiglia che mi hanno sopportato con pazienza e comprensione e supportato senza mai vacillare, anche nei momenti difficili. È stata una battaglia di democrazia, indipendenza e libertà, grazie alla sentenza del Tribunale stavolta migliaia di colleghi hanno potuto votare senza alcun impedimento e già questa rappresenta una vittoria per il nostro gruppo. Il nostro progetto non è contro nessuno, chi lo ha inteso così si è fatto un’idea sbagliata: è uno sforzo collettivo di umiltà e passione per rendere l’Ordine un organismo più efficiente e solidale, ci crediamo davvero, e personalmente lavorerò senza sosta in Consiglio perché quelle idee, il nostro programma che ha colpito e convinto molti colleghi, trovino rapidamente attuazione. Congratulazioni a tutti gli eletti, professionisti e pubblicisti, già mercoledì si riunirà il primo Consiglio. Mettiamoci subito al lavoro per le giornaliste e i giornalisti della Campania.