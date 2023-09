Forino (Av): La Città dei Sette Colli saluta il Santo Patrono San Nicola che Domenica 1 Ottobre farà ritorno al suo Santuario  di Castello.

Domenica 1 Ottobre, Forino saluterà il suo Patrono San Nicola che come da tradizione, dopo l’arrivo in paese a fine luglio, farà ritorno in collina. Domenica scorsa l’ inclemenza del meteo non ha permesso il sacro rito, ma domenica sicuramente sarà la volta giusta ….”. San Nicola permettendo”. Non si sa perché, ma quando il Santo Patrono fa’ ritorno al suo Santuario a Castello un velo di mestizia valica sempre il cuore di ogni forinese, ma purtroppo la tradizione va’ rispettata. E già si pensa al prossimo anno, al suo ritorno in Città con la speranza che il glorioso Taumaturgo possa dalle alture del suo Santuario elargire ancora grazie e prodigalità, e perché no rischiarare sempre il cammino di Celzi , Petruro , Forino e Castello cosi come fatto fin da in quel lontano 17 dicembre 1631 ed in quel 23 marzo 1943 quando, Forino preda del Vesuvio vide rischiare il cielo plumbeo dell’ubertosa valle portando il sereno sia nel cielo stesso che nelle anime e nelle coscienze di tanti. Daniele Biondi