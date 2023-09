Baiano – L’ avv. Giacomo Sorrentino salva la vita ad una donna avellinese

‌Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, una donna è caduta in via Carducci, ad Avellino. Quella donna era riversa sul marciapiede quando l’ avvocato Giacomo Sorrentino, che stava guidando, l’ha notata. Il giovane è sceso immediatamente dall auto e si è accorto che la 64enne, era in arresto cardiocircolatorio così le ha prontamente praticato un massaggio cardiaco. Sul luogo erano presenti altre persone che hanno provveduto a chiamare i soccorsi giunti poi in loco.

La signora ieri ha incontrato sulla sua strada un uomo che ha avuto un grande senso civico e sangue freddo che è riuscito a salvarle la vita. (L.Carullo)