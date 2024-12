Forino (Av): L’ Assessore Walter Apuzza a tutto campo. ” Il nostro regalo di Natale per la comunità di Forino ? Pronti 345.000 euro di nuovi investimenti per lo Stadio Acierno e la Videosorveglianza cittadina”

Nulla si muove, ovvero tutto si muove. Questo scaturisce dalle parole dell’ Assessore Walter Apuzza il quale tiene a fare un certosino riepilogo in un accurato dettaglio circa le ingenti somme recuperate dal Comune Irpino e dal suo stesso impegno per il recupero di mutui pregressi che a breve saranno utilizzati .Apuzza infatti parla di una cifra pari a 345.000 euro che verranno investiti per il recupero dello Stadio Comunale Acierno e l’ installazione della Videosorveglianza cittadina.

Riceviamo e Pubblichiamo:

“Per le Sante festività natalizie gli attesi regali sono finalmente arrivati per la comunità Forinese, con

caparbietà, convinzione, passione e un lavoro durato

circa due anni, grazie alla determinazione” così asserisce l’ Assessore Walter Apuzza il quale continua dicendo di aver “raggiunto obiettivi sensazionali, meritevoli di standing ovation. ”

Ecco nel dettaglio la lista completa degli obiettivi raggiunti nelle parole dello stesso Assessore :

“Recuperati mutui con un totale di circa € 345.000,00, di cui €330.000,00 circa erano già persi se non fossero stati riutilizzati entro il 31/12/2024. Infatti dopo il nulla osta avuto dagli uffici regionali ,i vari mutui recuperati nel dettaglio sono : un mutuo già revocato per decreto e

concesso nel lontano 2008; altro mutuo concesso

addirittura nel 2004 sui quali siamo riusciti a riutilizzare

economie, che scadranno al diverso utilizzo il

31/12/2024 . A questi due se ne aggiunge un altro, ovvero un mutuo regionale concesso nel lontano 2007 mai utilizzato e da completare con la devoluzione entro il 30/06/2025. Un altro ancora fa riferimento alla legge

65/87, stavolta del Ministero dello sport, con procedura

di revoca e concesso anche questo nel 2008 ed infine un ultimo concesso nel 2009 e dei quali siamo riusciti a riutilizzate le economie.

Dopo le autorizzazioni della Cassa depositi e prestiti al

diverso utilizzo di progettazioni, l’importo di circa € 254.000,00 andrà a finanziare il lavoro relativo

all’adeguamento e rigenerazione del campo sportivo “P. Acierno”, cofinanziamento risultato cruciale, perché

indispensabile per l’accesso al finanziamento

denominato “Fondo sport e periferie 2023”.

Altra parte cospicua di queste somme recuperate andranno nel progetto “Forino strade sicure” ovvero alla realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale per la sicurezza urbana, lavori finanziati con €50.000,00 circa recuperati con la devoluzione dei mutui, sopra citata. Questo intervento rappresenta un passo significativo per la tutela del territorio. Questi successi, attesi da anni, sono stati raggiunti senza gravare sul bilancio comunale. L’amministrazione ha lavorato con serietà, onestà e umiltà, garantendo alla comunità un futuro migliore. Questi progetti sono un regalo natalizio per tutti i cittadini di Forino, che meritavano da tempo risultati concreti come questi, una vittoria per tutta la comunità.

L’ intera operazione è stata possibile grazie a un’attenta gestione delle risorse e al dialogo con gli uffici regionali e Ministeriali.

La documentazione relativa è disponibile presso gli uffici competenti ed è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune.

Il Natale 2024 a Forino si apre con un messaggio di

speranza e concretezza, dimostrando che, con impegno e dedizione, anche i traguardi più complessi possono essere raggiunti “. Da. Bio